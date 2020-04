Il 25 aprile con gli occhi di un bambino, l'omaggio del piccolo "puparo" Antonio Cadili

Un omaggio al 25 aprile visto dagli occhi di un bambino. Il piccolo puparo di Palermo, Antonio Tancredi Cadili, realizza un video con i suoi amati pupi per ricordare il 75 anniversario della Liberazione.

“Ogni anno sono sempre andato assieme ai miei genitori al Giardino Inglese per assistere alla manifestazione che ricorda la liberazione dal nazifascismo - racconta il piccolo Antonio Tancredi Cadili -. Quest’anno, visto che dobbiamo rimanere a casa a causa del coronavirus, ho pensato di realizzare questo video e di dedicarlo a tutti coloro che hanno reso grande il nostro Paese e a tutti coloro che in questo momento difficile sono impegnati in prima linea per fronteggiare questa emergenza”.

