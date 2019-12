Teatro: Cucinotta, Belvedere e Andreozzi a Palermo con "Figlie di Eva"

Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi tornano a Palermo, al teatro Al Massimo, con lo spettacolo "Figlie di Eva". A metà tra il "Club delle prime mogli" e "Le streghe di Eastwick", le tre attrici interpretano Elvira, Vicky e Antonia, donne truffate ed usate dallo stesso uomo, un politico senza scrupoli che sfrutta chiunque per ottenere il successo alle prossime elezioni.

Elvira (Michela Andreozzi) è la perfetta assistente che viene scaricata dopo essere stata incastrata in un giro di società fallimentari. Vicky (Maria Grazia Cucinotta) è la moglie, apparentemente senza problemi, che il politico lascia per una miss molto più giovane. Ed Antonia (Vittoria Belvedere), ricercatrice universitaria usata dal politico per fare andare avanti il figlio che, una volta laureato, prenderà il suo posto.

Le tre donne assolderanno un giovane attore squattrinato istruendolo per diventare un perfetto avversario dell'uomo che le ha ingannate e batterlo proprio nel suo campo, la politica.

© Riproduzione riservata