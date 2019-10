Presentata la stagione 2020 del teatro Massimo a Palermo: si parte il 26 gennaio

Presentata la stagione 2020 del teatro Massimo a Palermo. Presenti il sovrintendente Francesco Giambrone, l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina, il sindaco Leoluca Orlando, presidente della Fondazione e il maestro Omer Meir Wellber, direttore musicale del Teatro dal 2020.

La stagione 2020 si inaugurerà il 26 gennaio con Parsifal: un nuovo allestimento firmato dal regista Graham Vick, che torna a Palermo ancora con Wagner dopo la Tetralogia, in coproduzione con il Teatro Comunale di Bologna.

Sul podio salirà il nuovo direttore musicale del Teatro Massimo, Omer Meir Wellber.

In programma 10 titoli di opera, tre produzioni di balletto, 14 concerti in stagione ai quali si aggiunge il doppio concerto di Capodanno del primo gennaio, produzioni internazionali in collaborazione con teatri italiani e stranieri, inoltre una tournée in Giappone: due opere (Nabucco e Norma) e un concerto di gala che porteranno Coro, Orchestra e Tecnici del Teatro in quattro diverse città (Tokyo, Nagoya, Otsu, Osaka).

In questo video, le interviste a Francesco Giambrone e al direttore d'orchestra Omer Meir Wellber.

© Riproduzione riservata