Il maestro Zubin Mehta sta male, salta ancora il concerto al Teatro Massimo

Il suo ritorno a Palermo era atteso con grande emozione. Ma il maestro Zubin Mehta ha informato il Teatro Massimo, così come il Maggio Musicale Fiorentino che dovrà cancellare i suoi due appuntamenti italiani in calendario nel mese di dicembre 2019 – il 3 dicembre a Firenze e il 12 dicembre a Palermo – per la necessità di sottoporsi a un periodo di cura a Los Angeles.

Nella sala grande del Teatro Massimo avrebbe dovuto dirigere la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, recuperando così il concerto del marzo 2018 cancellato a causa della malattia che lo aveva colpito costringendolo a cancellare per mesi tutti gli impegni. Dopo aver ripreso l'attività erano in programma le due tappe italiane che però è costretto ad annullare ancora. Non si sa molto sulle sue condizioni di salute, anche se lui stesso in una nota fa sapere di voler recuperare i concerti nel prossimo futuro.

"Ci tenevo molto a questi due appuntamenti", si rammarica. Ma spiega che si dovrà sottoporre "a delle cure sanitarie a Los Angeles”.

In un comunicato il Teatro Massimo "augura al Maestro di rimettersi completamente al più presto e informerà il pubblico della nuova data per un concerto al Teatro Massimo non appena il maestro Mehta la comunicherà.

