"Il Volo" in concerto a Palermo: il video

Con la canzone "Il mondo" Il Volo ha aperto l'attesissimo concerto di ieri al Teatro di Verdura di Palermo.

A seguire il trio di tenori ha eseguito "L'amore si muove" e "L'immensità". Fan letteralmente in delirio. Nel video le immagini del concerto.

Quella di ieri è la prima delle due tappe siciliane del tour mondiale de "Il Volo". Il trio domani sera si esibirà al Teatro Antico di Taormina per poi proseguire in autunno nelle principali città d'Europa e poi fino a maggio anche negli Stati Uniti e in Canada.

