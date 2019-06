Si gira a Palermo “Joe and the others”, regista a caccia di attori: casting anche allo Zen

Si svolgeranno anche allo Zen i casting del film “Joe and the others” che, ispirato a una storia vera, racconta l’incredibile percorso di vita di un giovane che vive all’interno del mercato della Vucciria e che, inconsapevolmente, diventa un modello da seguire per i suoi amici.

Dopo avere presentato il teaser a Cannes nell’ambito dell’ultimo Festival del Cinema, ora per il regista è tempo di selezionare giovani dai 18 ai 45 anni, attori e attrici siciliani sino al 65 anni, bambini di 7 anni, figuranti e comparse. Un’ampia rosa di personaggi che andranno a comporre il cast finale del film.

Allo Zen i casting si svolgeranno dalle 15 alle 19 di giovedì 20 giugno, in via Costante Girardengo 18, sede dell’associazione “Zen Insieme”.

«Abbiamo scelto questo quartiere per offrire ai giovani che vivono in condizioni difficili un’opportunità unica - afferma il regista, Luca Fortino -, incarnando la metafora del film che vuole lanciare un messaggio di vittoria anche in contesti meno fortunati degli altri. Così come affermato più volte, “Joe and the others” non è un film sulla mafia, ma racconta la speranza e la voglia di riscatto anche di chi nasce e cresce in realtà considerate dall’immaginario collettivo senza futuro».

Il film sarà realizzato in coproduzione fra l’Italia e il Canada, quindi vedrà nel cast attori italiani accanto ad attori canadesi e statunitensi. A Cannes, inoltre, il produttore canadese ha anticipato che ipoteticamente il primo ciak si potrebbe dare a ottobre 2019.

Oltre allo Zen, così come annunciato nelle scorse settimane, i casting si svolgeranno dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19 di venerdì 21 e sabato 22 giugno presso il prestigioso “NH Hotel”, in Foro Italico Umberto I.

Anche chi non ha esperienza può candidarsi, presentandosi direttamente nei giorni stabiliti oppure inviando un self-tape (o showreel, se disponibile) di circa 1 minuto con interpretazione libera alla mail casting@doradopictures.com.

