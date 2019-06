Palermo omaggia Fabrizio De Andrè, Dori Ghezzi in città: "Ogni volta stupita da questo affetto"

Si sta svolgendo "Una goccia di splendore - Palermo per Fabrizio De Andrè" giornata di tributi per il noto cantautore. Per l'occasione, in città è giunta anche Dori Ghezzi, moglie di De Andrè, sposato a Tempio Pausania nel 1989.

Si è iniziato stamattina al Conservatorio di Palermo dove, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, è stato scoperto un murales realizzato dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti. Oggi pomeriggio alle 17, ai cantieri Culturali alla Zisa, ci saranno delle esibizioni, tributo al cantautore.

"Mi stupisco ogni volta per tutte queste dimostrazioni d'affetto", ha detto Dori Ghezzi.

