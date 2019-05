Concerti al Verdura di Palermo, il plauso di Orlando: "Iniziative di alto livello, città coinvolta"

"Il teatro di Verdura è ormai una istituzione che ospita iniziative di altissimo livello e che coinvolge un'intera città". Commenta così Leoluca Orlando, il sindaco di Palermo, i concerti che si terranno a partire dal 4 luglio al teatro di Verdura.

Tanti gli artisti sul palco, da Tony Colombo a Giorgia. In programma anche i live de Il Volo, Edoardo Bennato, Francesco De Gregori, I Negrita, Fiorella Mannoia, Daria Biancardi and Friends, Roberto Alagna - Puccini in Love, Loredana Bertè, Brit Floyd, Renzo Arbore, Salvo Piparo e tanti altri.

