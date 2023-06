Palermo, camion in fiamme in via Roma: intervengono i vigili del fuoco

Paura in via Roma a Palermo dove un camion di un'azienda di Rimini che trasporta alimenti surgelati è andato in fiamme stamani per cause ancora da stabilire.

L'incendio sarebbe partito dal vano frigo per poi propagarsi all'abitacolo e su un albero di via Roma, poco prima di piazza Don Sturzo. Sul luogo diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per il conducente del mezzo che è sceso tempestivamente dal camion dopo aver avvertito puzza di bruciato.

