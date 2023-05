Palermo, nervoso ai controlli: nel camion aveva 47 chili di hashish

Colpo grosso a Palermo. I finanzieri del comando provinciale hanno sequestrato 47 chili di hashish e arrestato un corriere della droga, Antonio Guastella, 36 anni, calabrese di Locri. Lo stupefacente, pronto per essere smerciato nel capoluogo, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa 500 mila euro.

La scoperta risale alla mattina dello scorso 22 maggio. Nel corso di servizi specifici di controllo economico del territorio effettuati lungo le le strade che conducono al capoluogo, una pattuglia del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo ha sottoposto a controllo un camion. Una normale attività alla quale ha fatto seguito l’identificazione del conducente. Ai militari delle fiamme gialle ha però colpito il suo stato di agitazione e l'insofferenza.

A quel punto hanno approfondito l'ispezione del mezzo, coadiuvati da Anouk, cane antidroga del Gruppo pronto impiego di Palermo. Durante l'accertamento i finanzieri hanno scoperto, nascosti nella carrozzeria dell’autocarro, 45 involucri di un chilo ciascuno avvolti da nastro d’imballaggio con la scritta «Limone 2021» ed ancora altri 5 involucri, di diverse dimensioni, del peso complessivo di 2 chili, per un totale di 47 chili di hashish. La marchiatura dei panetti di droga per mano dei trafficanti per gli investigatori è legata alla volontà di rendere immediatamente evidente il grado di qualità degli stupefacenti.

Il corriere è stato condotto al carcere Pagliarelli di Palermo, a disposizione della Procura, che lo scorso 25 maggio ha convalidato la misura cautelare disponendo per lui gli arresti domiciliari

