Palermo, pino caduto in via Crispi per il maltempo: verifiche e interventi sugli altri alberi

Tecnici del Comune di Palermo al lavoro questa mattina per verificare le condizioni degli alberi di via Crispi dopo il crollo di questa notte. Un pino è venuto giù intorno alle 2 davanti alla sede del comando provinciale della guardia di finanza e a pochi metri dall'ingresso del porto.

Per fortuna il cedimento non ha causato danni, ma per evitare altri rischi il personale del settore Ville e Giardini questa mattina è intervenuto in quel tratto di strada. Il pino accanto a quello caduto la scorsa notte è stato alleggerito per renderlo più stabile, come spiega in questo video Vito Miceli, tecnico comunale. A provocare il crollo, dalle prime verifiche, sarebbero state le abbondanti piogge delle ultime ore.

Nel corso della notte sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada e anche per tagliare l'albero e liberare la carreggiata lato mare di via Francesco Crispi che era stata ostruita.

