Brucia un appartamento di Misilmeri: salva la proprietaria, morto il suo cagnolino

Un incendio divampato in un appartamento a Misilmeri, in via Val di Mazara, è stato spento dai vigili del fuoco del distaccamento di Villafrati. Il fumo intenso ha reso difficile l’intervento delle squadre antincendio. La proprietaria dell'appartamento, una volta resasi conta che il suo appartamento era invaso dal fumo, è riuscita ad uscire da un balcone con l'aiuto dei vicini. Non ce l'ha fatta invece il cagnolino che viveva con la sessantenne.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero agli altri appartamenti. Il piano superiore era disabitato mentre gli abitanti dell'ultimo piano sono usciti autonomamente prima dell'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco.

Da una verifica, effettuata dopo aver terminato le operazioni di bonifica, non sono emersi danni strutturali a carico dell'edificio. I proprietari dell'appartamento dell'ultimo piano potranno rientrare in casa, invece quello interessato dall'incendio non potrà essere utilizzato e la donna è stata ospitata da alcuni parenti che vivono in zona. Sono in corso le verifiche per valutare le cause delle fiamme.

© Riproduzione riservata