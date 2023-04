Gabbiano incastrato in una ringhiera su un tetto di Palermo, così lo salvano i vigili del fuoco

Esausto e sfinito da un continuo batter d’ali senza riuscire a spiccare il volo. Così un gabbiano, questo pomeriggio, è rimasto incastrato con una zampa nella ringhiera del tetto della maestosa banca di piazza Borsa, a Palermo. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. E al termine dell’operazione, un lunghissimo applauso da parte dei cittadini che erano rimasti col naso all’insù per seguire le manovre di soccorso.

Non è chiaro come il gabbiano sia rimasto incastrato. Quel che è certo è che non si è trattato di un’operazione facile e neppure usuale da parte dei vigili del fuoco. In due, muniti di guanti e casco protettivo, si sono adoperati per liberare l’animale. È stato prima necessario bloccarlo, onde evitare che cadesse rovinosamente giù vista la sua grande fatica di un batter d’ali senza sosta. Dopo averlo immobilizzato, i vigili del fuoco sono riusciti a liberare la zampa e con grande attenzione hanno poi adagiato il gabbiano per terra.

