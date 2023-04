Operazione "Zen-O", il colonnello Di Gesare: "Indagini per tutelare la comunità europea"

Parla il tenente colonnello Salvatore Di Gesare, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Palermo, riguardante l'operazione "Zen-O", indagine della procura europea che ha portato a tre misure cautelari.

"L'operazione di oggi rientra un'ampia manovra strategica dell'Arma, che in questo caso ha supportato sia in campo nazionale sia locale le indagini della procura europea. Nel comando provinciale di Palermo opera l'Eppo nel nucelo investigativo, che ha compito di coordinare indagini dirette volte a tutelare gli interessi economici della comunità europea sui finanziamenti pubblici, fondamentali per tutelare il PNRR, che arriverà a breve".

