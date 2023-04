Palermo, incendio in un'abitazione di via Ausonia: strada chiusa per spegnere le fiamme

Un incendio è divampato in un abitazione in via Ausonia a Palermo. Le fiamme sono partite in una casa tra l’ammezzato e il primo piano. Ci sono diversi residenti per strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Parte della strada è chiusa per consentire alle squadre antincendio di potere spegnere il rogo. Al momento non si hanno notizie di feriti. Proprio questa mattina grande caos sempre in via Ausonia per un incidente con un’auto cappottata e due feriti.

