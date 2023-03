Palermo, incidente in via Crispi: tir perde il carico e il traffico va in tilt

Incidente, questa mattina, in via Crispi, a Palermo. Da un tir carico di prodotti edili, che stava tentando una manovra lungo lo spartitraffico, è caduto diverso materiale trasportato, fermando così la sua corsa.

Sul posto è giunta la polizia municipale per dirigere il traffico che, nella zona, è stato rallentato e per definire l'esatta dinamica dell'incidente. Alla base, potrebbe esserci stato il troppo peso del materiale edile caricato su una parte del rimorchio o, una manovra non corretta da parte dell'autista che, fortunatamente, è rimasto illeso.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti e, dopo i rilievi, si è dovuto attendere l'arrivo dei mezzi per togliere dal manto stradale i detriti e mettere in sicurezza la via.

