Anticipo d'estate a Palermo, a Mondello primi bagni e picnic in spiaggia

A Mondello sembra di essere già in piena estate. La spiaggia è affollata con gente in costume distesa sui teli. C'è chi prende il sole, chi si dedica allo sport, chi a marzo fa già il primo bagno in acqua. Ragazzi nel giorno libero da scuola hanno tolto i libri dagli zaini e messo dentro asciugamani e pallone. Tanti genitori sono a Mondello con i bambini per farli giocare sotto al sole. Pranzo rigorosamente a sacco e tanto relax. Alcuni sono in compagnia di amici, altri non hanno voluto rinunciare alla giornata di mare anche se soli.

In molti hanno tolto la maglietta per abbronzare la pelle con il primo sole, altri hanno già la pelle scura perché al mare vanno già da qualche settimana. Tanti turisti in spiaggia si dicono fortunati perché mai avrebbero pensato di poter godere del mare in questa stagione. Ma distesi a prendere il sole e a giocare a pallone anche tanti palermitani che, in una giornata così calda, hanno abbandonato la città e preferito la spiaggia. Con tanti bagnanti sono apparsi anche anche i primi venditori ambulanti. Non manca nulla, l’estate a Palermo sembra proprio essere iniziata quest’anno, con largo anticipo.

© Riproduzione riservata