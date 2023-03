Palermo, vampe di San Giuseppe e violenza: feriti dai sassi un vigile del fuoco e due poliziotti

Dalle fiamme alla cenere. Cartoline tristi da Palermo questa mattina dopo un giorno e una notte di vampe in occasione di San Giuseppe. Le vampe della vergogna hanno portato al ferimento di due poliziotti e un vigile del fuoco e due mezzi dei pompieri danneggiati.

Una sassaiola scagliata contro le forze dell'ordine da ragazzi e adulti intenti a impedire di spegnere i grandi falò. Sono stati denunciati tre giovani per il ferimento di due poliziotti in via Stazzone a Palermo. Gli agenti sono stati colpiti da un lancio di pietre che ha anche danneggiato l’auto di servizio e anche diverse vetture parcheggiate. Sono tre di 17, 16 e 15 anni gli indagati per lesioni e danneggiamenti. Gli agenti sono intervenuti nel corso dei controlli per contrastare l’accensione delle vampe.

Mentre avevano fermato un giovane di 16 anni sono stati raggiunti da diverse pietre. Una ha colpito un agente al volto. Altre hanno raggiunto un altro poliziotto. Un vigile è stato colpito allo zigomo da un sasso è stato trasportato in ospedale per accertamenti e poi dimesso con 7 giorni di prognosi. Due auto pompa serbatoio dei pompieri sono state danneggiate dal lancio di sassi e oggetti pesanti che hanno sfondato i parabrezza dei mezzi. Sono scattate le indagini che hanno portato ad individuare gli autori del lancio di pietre che sono stati portati in commissariato e denunciati.

Anche da Borgo Nuovo un episodio di illegalità. Alcuni ragazzini hanno provato a smontare le porte di una scuola pubblica per ricostruire le cataste che erano state rimosse dalla Rap. È successo all’istituto scolastico Paolo Borsellino. Alcuni ragazzini sono entrati dalle finestre e hanno cercato di portare via le porte delle aule. Il piano è fallito grazie all’intervento del custode, che ha fatto fuggire i vandali. La scuola ha presentato denuncia e sono in corso le indagini della polizia per risalire agli autori.

