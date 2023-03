Palermo, incendio all'interno di un ristorante in via Libertà: paura e fumo

Un incendio è divampato, questa mattina, all'interno di un ristorante in via Libertà, a Palermo. Tanta la paura tra i residenti che, allarmati dal fumo nero, hanno immediatamente telefonato ai vigili del fuoco.

Sul posto sono giunte due squadre di pompieri che hanno provveduto a spegnere le fiamme e alcune pattuglie della polizia. L'odore di bruciato è stato avvertito a diversi metri di distanza.

Il locale in quel momento era chiuso. I vigili del fuoco, dopo aver provveduto a spegnere il rogo, presumibilmente scaturito all'interno della cucina, hanno ispezionato i locali per capire cosa abbia generato le fiamme. Ancora da quantificare i danni. La polizia ha dovuto chiudere la corsia laterale di via Libertà, da via Carducci al Politeama, per consentire l'intervento ai vigili del fuoco e la messa in sicurezza.

