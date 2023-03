Palermo, fuori pericolo la famiglia coinvolta nell'incendio in via Tenente Sole

Sono fuori pericolo i cinque componenti della famiglia coinvolta nell’incendio divampato ieri in un piano terra di una palazzina in via Tenente Sole, nella zona della Fiera del Mediterraneo: un cortocircuito la causa del rogo. Tutti i componenti erano rimasti pericolosamente intrappolati all’interno dell’abitazione e liberati dall’immediato intervento di cinque squadre dei vigili del fuoco, allertate intorno alle 7 del mattino.

Con loro, sul posto, sono arrivate anche diverse ambulanze, che hanno trasportato nelle strutture ospedaliere cittadine i cinque componenti a causa di una lieve intossicazione da fumo generato dalle fiamme alimentate da tende e materassi, per poi essere dimessi. Dopo alcune ore, i vigili, sono riusciti a spegnere l’incendio: adesso tocca ai tecnici valutare la stabilità della palazzina.

