Palermo, paura e fiamme in una villa a Mondello: forse un corto circuito

Paura ieri sera a Mondello per un incendio scoppiato in una villa. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22,15 per domare le fiamme divampate all’interno dell’abitazione in via Tolomea. Il rogo è partito da un ciclomotore posteggiato tra alcune villette.

Il fumo si è propagato in poco tempo lungo tutta la strada anche a causa del forte vento che soffiava a quell'ora, allarmando i residenti. Sul posto sono accorsi i pompieri, che con l’aiuto di due autocisterne sono riusciti a domare il fumo e le fiamme. Nessun ferito, solo tanta paura per la famiglia composta da 3 persone, che si è subito accorta dell'incendio. Sul posto anche i carabinieri.

© Riproduzione riservata