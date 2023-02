Palermo, disabile muore in via Maltese avvolta dalle fiamme: i familiari chiedono indagini

Si apre un giallo sulla morte di Rosalia Andreucci, la donna di 73 anni che è stata vittima, la scorsa notte, delle fiamme e del fumo che l'hanno investita nella sua casa di via Maltese a Palermo. A provocare l'incendio sarebbe stato, a quanto si apprende, un corto circuito causato da una stufa elettrica. Ma saranno i successivi accertamenti a individuare le reali cause del rogo.

La 73enne era invalida e paralizzata a letto, così come racconta Umberto Belviso, cognato della donna, e al momento della morte, come lui stesso dichiara, sembra fosse completamente sola in casa. «Mi ha telefonato mia figlia dicendomi che la zia Rosalia è morta bruciata viva - racconta il cognato di Rosalia Andreucci a Gds.it -. Era sola, inabile a letto e non c'era la badante che avrebbe dovuto accudirla. La mia domanda è - conclude l'uomo - come mai mia cognata è morta bruciata sola?». Indagano i carabinieri.

Intervistati: Umberto Belviso e Vincenzo Di Fiore

