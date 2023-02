L'aggressione ai Murazzi di Torino, interrogati i 5 giovani

Verranno sentiti dai magistrati in mattinata i cinque giovani fermati dai carabinieri di Torino, presunti responsabili del lancio di una bicicletta, lo scorso 3 febbraio, che colpì un giovane ancora ricoverato in terapia intensiva. Titolare del fascicolo per tentato omicidio risulta la pm Livia Locci, che sarà affiancata, vista l’età di alcuni dei fermati, dalla Procura dei minori. Dei ragazzi infatti due hanno 18 anni, mentre gli altri tre sono minori tra i 15 e i 17 anni.

Nel video il luogo dell'aggressione ai Murazzi, la zona della movida di Torino

