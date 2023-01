Incendio sulla Superba, ecco le auto danneggiate: al via le perizie al porto di Palermo

Sono stati recuperati e consegnati tutti ai legittimi proprietari i mezzi pesanti e le auto all’interno della nave Gnv La Superba. I mezzi privi di danni hanno lasciato il porto, gli altri invece che hanno subìto danni alla carrozzeria e ancor peggio alle parti interne del motore, sono fermi parcheggiati in un autoparco all’interno dell’area portuale in attesa delle perizie e della conta dei danni.

Alcune autovetture mostrano evidenti segni nella parte esterna, altre che sembrano essere uscite indenni dal rogo hanno problemi anche più gravi perché hanno caricato acqua e c’è il timore che una volta messe in moto si scateni un cortocircuito. Le auto non circolanti sono state portate fuori dalla nave e in superficie con un carro attrezzi.

Chi ha avuto l’automobile bloccata dentro la nave per 16 giorni ha potuto utilizzare una vettura di cortesia offerta dalla compagnia marittima. I trasportatori invece, sono rimasti privi di mezzi e hanno dovuto interrompere la loro attività lavorative. Oltre ai danni ai mezzi anche ripercussioni gravi dunque sul lavoro. Molti di loro dicono di essersi già rivolti ad un legale per richiedere un risarcimento per i danni e i disagi subiti.

