Palermo, incidente in viale Regione: tre giovani feriti, traffico bloccato in autostrada

Sull'autostrada A19 Palermo-Catania si registrano code, in direzione Palermo, a causa di un incidente avvenuto nel tratto in gestione comunale. Lo rende noto l'Anas. Coinvolte due vetture e un mezzo pesante.

Tre feriti, tutti giovani, che si trovavano sulla stessa auto: le loro condizioni sarebbero gravi e sono stati trasportati tutti in diversi ospedale (Civico, Policlinico, Buccheri La Ferla). Intervenuta la polizia stradale con 118, indagini da parte dell'infortunistica della municipale. Disagi alla circolazione. Per il traffico in direzione Palermo è temporaneamente istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo Porto - Via Giafar (km 0,500).

