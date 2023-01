Incidente sulla Palermo-Agrigento: scontro tra due auto, un ferito

Incidente stradale questa mattina sulla Palermo - Agrigento, nei pressi di Misilmeri. A scontrarsi, per motivi ancora da accertare, due autovetture. Una persona è rimasta ferita.

Sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno soccorso un uomo rimasto ferito e lo hanno trasportato in ospedale. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il personale dell'Anas che ha provveduto a chiudere momentaneamente il traffico in entrambe le direzioni al km 249,200 all’altezza del centro abitato di Misilmeri, in provincia di Palermo.

Le forze dell'ordine, hanno effettuato tutti i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

© Riproduzione riservata