Incendio nel traghetto a Palermo, aperto il portellone: al lavoro per spegnere gli ultimi focolai

Le fiamme dentro la nave Superba a Palermo ci sono ancora, ma l'intervento dei vigili del fuoco sembra ormai all'epilogo. Sono arrivati mezzi speciali e uomini dei vigili del fuoco da Genova per riuscire a a domare definitivamente il rogo nel garage del traghetto della Superba della Gnv.

Già ieri sono stati effettuati dei fori dal ponte 6, che costituisce la copertura del ponte 4, sia dal lato di dritta che di sinistra all’interno dei quali è stato inserito liquido schiumogeno per raffreddare il locale garage.

Dopo aver accertato che vi erano le condizioni si è deciso di procedere all'apertura del portellone. L'apertura è avvenuta interno va alle ore 13 di oggi.

«Le temperature hanno raggiunto livelli molto alti - dice il comandante dei vigili del fuoco, Sergio Inzerillo - e l'interno della nave in questi giorni è stato incandescente. Il nostro intento è di far sì che i focolai nel ponte 4 si arrestino. I fumi e i gas in termini di concentrazioni ci fanno pensare che siamo alla fine della vicenda».

Nel video il comandante dei vigili del fuoco Sergio Inzerillo.

© Riproduzione riservata