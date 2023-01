Maltempo a Palermo, dopo la bufera si fa la conta dei danni: le immagini

Ingenti i danni creati dalla bufera che la scorsa notte si è abbattuta sulla città di Palermo. Alberi e rami spezzati che hanno danneggiato le vetture e impedito il transito in alcune zone della città, come accaduto all’interno del parco della Favorita, direzione Mondello, e allagamenti che hanno preoccupato, non poco, tanti automobilisti.

Tra i danni più importanti, si registra il crollo di un albero in viale Lanza di Scalea, che non ha resistito ai colpi del vento e dell’acqua e ha trascinato con sé una ringhiera in ferro battuto e due pali della luce. Cinquanta gli interventi dei vigili del fuoco in città, nelle zone di San Lorenzo, Mondello, viale Lanza di Scalea e nei pressi delle strutture ospedaliere del Policlinico e del Civico, per mettere una pezza ai danni causati dal mal tempo.

Criticità registrate anche in provincia, dove i pompieri nella zona di Carini, Bagheria e San Martino delle Scale, hanno ritrovato cornicioni e tabelle pubblicitarie finite in strada a causa delle raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 chilometri orari.

