Lipari, Babbo Natale arriva in barca tra lo stupore dei bambini

A Lipari che festa per l'arrivo di Babbo Natale in barca. E’ partito da Porto delle Genti ed è approdato nella banchina di Marina Corta a due passi dalla piazzetta della movida estiva. Accolto festanti da piccini e grandi a suon di musica.

Grazie all'organizzazione dell'associazione San Cosma e Damiano presieduta da Mimmo Ziino, dopo il fermo della pandemia, torna una delle più belle manifestazioni eoliane in una splendida giornata di sole alle Eolie con qualche isolano e alcuni turisti che si sono anche tuffati in mare. Invasione di bambini con selfie e regalini. E gioia per tutti.

"Siamo molto soddisfatti che in un periodo difficile Babbo Natale regala gioia e sorrisi ce ne molto di bisogno…”, dicono gli organizzatori, mentre Babbo Natale tra una foto e l’altra lancia un appello per la pace nel mondo, non solo in Ucraina ma anche in Iran. “Condivido il pensiero di Papa Francesco – dice commosso – non può continuare anche questa strage di bambini innocenti…”.

foto e video notiziarioeolie.it

© Riproduzione riservata