Palermo, il rogo in un appartamento di Sferracavallo: incredulità e ricordi

C'è tanta incredulità a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, dove ieri sera, a causa di un incendio, è morta Caterina Giammanco, 52 anni. Gli abitati della zona si sono svegliati con un'aria di lutto per le strade. C'è chi la conosceva, chi ieri era stato in casa della donna, chi invece l'aveva vista solo di sfuggita per la borgata.

Ma il dolore è tanto. Le fiamme hanno avvolto l'appartamento della vittima, che non è riuscita a dare l’allarme e a mettersi in salvo. I vicini si sono accorti del rogo dal fumo nero che fuoriusciva in modo copioso e hanno chiamato i vigili del fuoco che per ragioni di sicurezza, hanno fatto evacuare lo stabile.

