Fincantieri in sciopero in memoria di Angelo Salomone, Cisl: «Ogni morto è una sconfitta per tutti»

Corone di fiori e un minuto di silenzio a Villa Trabia, davanti la targa commemorativa in memoria di tutte le vittime del dovere, per ricordare Angelo Salomone, operaio di 61 anni dell'indotto Fincantieri Palermo morto mercoledì scorso schiacciato da un basamento. «Basta con questa strage sui luoghi di lavoro, ogni morto è una sconfitta per tutti» - scrive la Cisl Palermo Trapani, che ha organizzato la commemorazione, nel suo comunicato.

I segretari generali Cisl Palermo Trapani, Fim Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana e Antonio Nobile, con Nino Clemente Rsu Fim Cisl Palermo Trapani, e il segretario generale Fai Cisl Palermo Trapani Franco Nuccio in rappresentanza dei lavoratori agricoli, hanno deposto i fiori sulla targa in memoria di tutte le Vittime del Dovere sistemata a Villa Trabia a Palermo, diventata da anni, ogni 30 marzo per la Cisl, luogo di memoria di tutti i lavoratori che hanno perso la vita a causa degli incidenti nei luoghi di lavoro. Stamani in tutti i cantieri navali del Paese, Fim Fiom Uilm hanno proclamato lo sciopero nazionale in segno di solidarietà alla famiglia di Salomone e I suoi colleghi.

