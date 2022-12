Oggi a Misilmeri in piazza Comitato con un gazebo davanti al municipio, ha avuto luogo la giornata di sensibilizzazione organizzato dall' Enpa. L'amore per gli animali è stato al centro dell'iniziativa con la volontaria Magdalena Ignatowicz che ha incontrato tanti cittadini per far conoscere l'attività antirandagismo sul territorio. E soprattutto promuovere una sensibilità nel rispettare il creato attraverso l'amore per gli animali.

