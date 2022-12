Palermo, da Ballarò appello al prefetto: più servizi e aiuti contro lo spaccio di droga

Non si fermano le proteste contro lo spaccio di droga nel quartiere di Ballarò a Palermo. Per dare seguito alla grande manifestazione delle scorse settimane, una delegazione capitanata da Massimo Castiglia si è presentata questo pomeriggio a villa Whitekar per consegnare alla prefettura una lettera.

Una sollecitazione ad intervenire concretamente per risolvere il problema, «andando oltre la retorica politica - ha detto Lorenzo Capretta, dall’associazione Sos Ballarò -. Ci sono stati tanti incontri, tanti momenti belli di aggregazione, ma adesso i fatti stanno rallentando, noi oggi siamo qui per questo: per chiedere che si passi ad un’azione concreta. A Ballarò - conclude - ci sono tanti ragazzi che stano chiedendo aiuto ma non trovano un appiglio o strumenti istituzionali che li possano aiutare ad uscire da questa situazione».

Nella lettera presentata in prefettura, i ragazzi hanno chiesto «un intervento della pubblica istruzione e non solo - spiega Roberta Autoritano -. C’è bisogno di un incremento delle figure professionali sia di psicoterapia, psichiatria e una maggiore presenza sul territorio cercando di riattivare tutti quei servizi che nel corso del tempo sono stati abbandonati e lasciati in balia dell’indifferenza. La necessità è impellente, le persone stanno morendo e noi non ci stiamo più».

© Riproduzione riservata