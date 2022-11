Chiara Ferragni a Palermo, il saluto dalla finestra alla folla in delirio

Folla in delirio questo pomeriggio a Palermo per l'evento della profumeria Douglas di via Principe di Belmonte dove Chiara Ferragni ha presentato la nuova linea make-up del suo brand. Ferragni è arrivata questo pomeriggio da Milano atterrando nel capoluogo siciliano alle 14.30. L'evento è blindatissimo, all'interno del locale hanno potuto partecipare alla presentazione solo 60 vincitori del gratta e vinci distribuito dalla profumeria a chi ha acquistato un prodotto della linea del nuovo make-up firmato Ferragni.

