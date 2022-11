Strada chiusa per lavori a Palermo, in corso Finocchiaro Aprile: caos e proteste

Traffico in tilt, soprattutto in ora di punto, e musi lunghi dei commercianti in zona corso Finocchiaro Aprile. Sono iniziati gli scavi per il ripristino di una perdita che ha causato il cedimento dell’asfalto all’incrocio con viale Regina Margherita. Chi va in direzione tribunale, venendo da Piazza Principe di Camporeale è costretto a girare a sinistra, verso le cliniche, per poi fare il giro da via Alessio Narbone per tornare a percorrere l’ex corso Olivuzza.

Transito vietato dall’ordinanza sindacale per i mezzi pesanti che, arrivati al bivio tra corso Finocchiaro Aprile e via Guglielmo il Buono sono costretti a svoltare a destra verso il Castello della Zisa.

Il via ai lavori, come annunciato qualche giorno fa, è stato dato questa mattina dai vertici dell'Amap con il transennamento e l’inizio dello scavo grazie ai tecnici della ditta appaltatrice. Nella zona, a causa della rottura di una tubatura, si è resa necessaria l’interruzione dell’erogazione dell’acqua.

La chiusura dell'importante asse viario che conduce verso il centro città, ha messo in agitazione alcuni commercianti della zona. I lavori dovrebbero concludersi in meno di una settimana.

