Marineo ricorda i caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace

La Fondazione Culturale “Gioacchino Arnone” ha celebrato a Marineo la “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”. "E’ fondamentale - ha detto il presidente della Fondazione, prof. Giuseppe Taormina - il coinvolgimento delle istituzioni tutte per informare, educare e sensibilizzare le nuove generazioni, alla cultura della fratellanza e la pace fra i popoli".

Nell' incontro tra le Autorità Militari Civili e Religiose con gli studenti delle scuole di Marineo presso l’aula magna dell’I.C. Mario Francese Marineo-Bolognetta è stato consegnato un riconoscimento speciale alla memoria del Generale Marco Tuzzolino, recentemente scomparso che si è distinto, nel corso della sua vita, nelle missioni internazionali di Pace. La targa è stata consegnata al figlio del generale, Gian Marco Tuzzolino.

Nel pomeriggio è stata inaugurata una mostra curata dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Carini di uniformi ed equipaggiamenti militari utilizzati nelle missioni di pace all’estero, della collezione privata del Lgt CC., Salvino Benedetto Medaglia d’Oro, vittima del terrorismo.

La giornata si è conclusa con un “Concerto per la Pace”, presso la Chiesa Madre di Marineo, a cura della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia diretta dal Lgt. M° Paolo Mario Sena.

