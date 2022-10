Pioggia a Palermo, acqua alta per strada e negli scantinati: chiusa la Camera di Commercio

Ondata di maltempo a Palermo, come in tutto il resto della Sicilia occidentale. Nel capoluogo siciliano piove quasi incessantemente da ieri sera.

In via Crispi, la strada che costeggia il porto, molti scantinati degli edifici sono stati invasi dall'acqua creando disagi per abitazioni uffici. Allagamento anche nello stabile che ospita gli uffici della Camera di Commercio che è stata chiusa.

Strade trasformate in fiumi anche in altre zone della città. Acqua alta in alcuni punti nevralgici dove gli allagamenti sono ormai la normalità a partire da Mondello, mente il sistema integrato di protezione civile e i sensori Amap segnalano l’assenza di problemi finora nei sottopassi di viale Regione Siciliana.

© Riproduzione riservata