Palermo, passaggio dalla Reset alla Rap ancora fermo: in piazza 94 lavoratori

Un passaggio dalla Reset alla Rap che non è mai avvenuto e così per 94 lavoratori gli anni passano ma la loro situazione contrattuale non cambia. Oggi pomeriggio si è svolta una nuova protesta davanti a Palazzo delle Aquile a Palermo.

“Chiediamo di poter essere assunti alla Rap che ha bisogno di personale - dicono in coro i manifestanti - vogliamo lavorare e chiediamo garanzie. Non si può andare avanti, tra mille promesse e mai una certezza”. I lavoratori chiedono impegni ed assunzioni di responsabilità da parte dell’amministrazione comunale e dei vertici Rap.

"La protesta nasce da una situazione che ci portiamo dietro dal 2016 - spiega in questo video Paolo Di Gaetano, segreteria regionale USB -. Abbiamo fornito tutti i documenti che ci sono stati richiesti, ma inutilmente. Alcuni lavoratori hanno anche rinunciato ad altre opportunità di lavoro in attesa che avvenga il passaggio. L'assessore Andrea Mineo ha mostrato grande disponibilità e ci ha assicurato che nei prossimi giorni avrà un confronto con i vertici della Rap".

Nel video le interviste a Paolo Di Gaetano e ad alcuni lavoratori.

