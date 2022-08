A Trabia fiamme alte fino a 3 metri: parte la conta dei danni, morti dieci animali

Le fiamme sono state domate, ma a Trabia sono state ore infernali dopo il grosso incendio scoppiato la notte scorsa in contrada Danigarci. Le fiamme, alte fino a tre metri hanno sfiorato le abitazioni costringendo sessanta residente ad evacuarle per sicurezza.

L'allarme è poi rientrato grazie al lavoro di vigili del fuoco, protezione civile e forestale che hanno spento tutti i focolai, come si vede dal video.

Messe in sicurezza le case e le persone, non tutti gli animali purtroppo sono stati salvati dalle fiamme. Circa dieci caprini non ce l'hanno fatta. Il rogo è scoppiato intorno all'1 della notte ed è andato avanti per ore incessantemente alimentato dal forte vento di scirocco e propagandosi in fretta fino a raggiungere le campagne e la zona boschiva fra Trabia e la frazione di Sant'Onofrio. Adesso parte la conta dei danni alla vegetazione e ai terreni.

