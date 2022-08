Incendio a Bagheria, il video dell'inferno di fuoco su Monte Giancaldo

Un inferno di fuoco. Così ha bruciato per tutta la notte Monte Giancaldo, la montagna che sovrasta Bagheria. Le fiamme erano ben visibili da Palermo e dall'autostrada, come è possibile vedere da questo video.

Un fronte del fuoco lungo 600 metri ha terrorizzato per ore i bagheresi e soprattutto chi vive a ridosso della montagna. Per fortuna per le abitazioni non ci sono state conseguenze.

Il rogo era divampato ieri pomeriggio ed è stato domato all'alba grazie all'intervento di un elicottero e di un canadair. Adesso, però, si contano i danni visto che il fuoco ha devastato ettari di macchia mediterranea.

