Elettrocardiografi donati al Di Cristina di Palermo: "Diagnosi più rapide per i bambini"

Tre elettrocardiografi di ultima generazione sono stati donati dal Movimento Cristiano Lavoratori all’ospedale Di Cristina di Palermo. Questa mattina la consegna alla presenza – tra gli altri – del direttore sanitario dell’ospedale Civico, Salvatore Requirez.

Un gesto che permetterà ai medici dell’Ospedale dei bambini di avere dei macchinari importanti per le diagnosi dei piccoli pazienti: “Questi elettrocardiografi di ultima generazione muniti di carrello – spiega Domenico Cipolla, direttore della Medicina e Chirurgia d’accettazione e di urgenza pediatrica dell’ospedale Di Cristina – consentono un utilizzo in Pronto soccorso pediatrico della diagnostica cardiologica d'urgenza con un sistema integrato di immediata acquisizione dei tracciati e la contestuale visualizzazione informatica anche nel reparto di Cardiologia Pediatrica che, in tempo reale, può supportare le nostre attività diagnostiche”.

“È un gesto di generosità gradito – dichiara il direttore sanitario del Civico, Salvatore Requirez – questi strumenti permettono di guadagnare in termini di efficienza e consentono di avere una diagnosi più veloce, siamo molto soddisfatti e ringraziamo chi ha compiuto questo bel gesto”.

I macchinari sono stati consegnati ai medici del Di Cristina e sono già in funzione. “Intanto i medici ci hanno detto che queste apparecchiature sono molto utili – dice Giuseppe Gennuso, presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori – abbiamo comunque fatto questa donazione perché riteniamo che fare qualche cosa per gli altri e soprattutto per i più piccoli sia un dono che ci gratifica più di ogni altra cosa”.

