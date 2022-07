Via D'Amelio, dopo due anni torna la fiaccolata: in centinaia per ricordare Borsellino e la scorta

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna - a trent'anni dalla strage - la tradizionale Fiaccolata organizzata da Forum 19 luglio in memoria del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta. In marcia, dietro ad uno striscione arancione e blu che recita "Trent'anni senza verità", le diverse associazioni, movimenti e istituzioni che raggruppano la destra siciliana.

Tra le autorità presenti: il presidente della Regione, Nello Musumeci; il presidente dell'Ars, Gianfranco Micciché; gli assessori regionali Alberto Samonà e Manlio Messina; il vicesindaco di Palermo, Carolina Varchi. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla era invece impegnato nella manifestazione collaterale organizzata dal Teatro Massimo.

"Finalmente - si legge in una nota del Forum -, dopo le celebrazioni statiche dell'ultimo biennio, imposte dalla pandemia, ritorna il consueto corteo con la deposizione del tricolore sotto l'albero simbolo dell'eccidio".

Sono in tanti i palermitani che, con in mano una fiaccola accesa, hanno raggiunto via D'Amelio seguendo il corteo silenzioso. Al passaggio, qualcuno si affaccia dal balcone. C'è anche Rosa, 84 anni e la passione per i gatti, che ricorda ancora di quel giorno il rumore assordante dell'esplosivo. "Come dimenticarlo - commenta - all'epoca mi fece saltare in aria dalla paura"

Subito dopo la Fiaccolata il concerto "Chitarre contro la Mafia". "Abbiamo voluto offrire alla città delle iniziative culturali, convegnistiche e sportive - concludono gli organizzatori - per stimolare la riflessione e il dibattito sull'esempio di eroe nazionale che per noi Paolo Borsellino rappresenta".

