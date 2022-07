Incubo a Vicari: l'incendio partito dalla statale minaccia le case - IL VIDEO

Un vasto incendio è divampato a Vicari, in provincia di Palermo, e sta minacciando le abitazioni. Nelle operazioni di spegnimento sono impegnati due canadair e un elicottero. Le fiamme sono state innescare dal rogo di un autocarro sulla statale Palermo Agrigento. Da qui si sono propagate ai campi circostanti. Oltre ai mezzi aerei sono impegnati i vigili del fuoco e la forestale.

Squadre di Palermo, scrivono i vigili del fuoco, sono impegnate dal primo pomeriggio di oggi per spegnere un incendio di sterpaglie e di un'area boscata in località Vicari lungo la Strada Statale 121. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica dell'area, anche con due mezzi aerei della flotta del corpo nazionale.

I vigili del fuoco hanno diffuso il video (che trovate sopra). Sul web circolano altre immagini, come il video postato da Graziano deejay Francesco (clicca qui).

Qui sotto il video girato da automobilisti stamattina lungo la statale, quando è partito il rogo, causa l'incendio di un autocarro.

