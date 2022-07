Palermo, rapina in un supermercato di corso Tukory: arrestati due giovanissimi - IL VIDEO

I carabinieri della stazione di piazza Marina a Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale e da quello per i minorenni nei confronti di due giovanissimi di 17 e 18 anni accusati di rapina aggravata in concorso. Lo scorso 21 marzo avrebbero rapinato il supermercato Marotta in corso Tukory. In quell’occasione due banditi a volto coperto e armati di coltello fecero irruzione nell’attività commerciale e dopo aver minacciato i cassieri, si impossessarono dell’incasso, circa 880 euro. Il maggiorenne si trova ai domiciliari mentre il minorenne è stato portato all’istituto minorile Malaspina di Palermo.

