Rapina in un supermercato in via del Levriere a Palermo. Tre uomini a volto coperto e uno armato di pistola hanno fatto irruzione all’Ard discount minacciando i dipendenti. Si sono diretti alla cassa e in pochi minuti hanno portato via l’incasso ancora da quantificare, poi sono fuggiti a bordo di una vettura. Gli impiegati hanno chiamato le forze dell’ordine, è intervenuta la polizia che sta indagando.

© Riproduzione riservata