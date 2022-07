Bimbo di Palermo morto a Sharm: la mamma dimessa dal Policlinico, il padre stabile

I medici del Policlinico di Palermo, che assistono il genitori del piccolo Andrea Mirabile morto a Sharm el-Sheikh, affermano che la mamma del bimbo, Rosalia Manosperti «ha eseguito ieri pomeriggio alcuni accertamenti ecografici e, compatibilmente con la tragedia vissuta, dal punto di vista clinico sta bene e la sua gravidanza procede regolarmente. È stata dimessa in modo protetto nella tarda serata di ieri per poi tornare stamattina ed effettuare un nuovo controllo per monitorare meglio le condizioni di salute». Lo spiega Renato Venezia, direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia.

Il papà, Antonio Mirabile, «al momento ha un quadro clinico stabile. Stiamo eseguendo ulteriori esami, necessari per capire che cosa abbia scatenato questa reazione. Un riscontro più chiaro potremo averlo solo nei prossimi giorni quando avremo modo di valutare anche gli effetti delle terapie in corso«, dice Salvo Miceli, dirigente medico della struttura complessa di Medicina interna con Stroke Care.

Intanto arriverà da Roma all'aeroporto di Palermo alle 20.30, con un volo di linea, la salma del piccolo Andrea. Lo fanno sapere fonti vicine alla famiglia. La salma è già in Italia ed esattamente all'aeroporto di Fiumicino, dove è giunta dall'Egitto.

Nel video l'intervista a Salvo Miceli, dirigente medico del Policlinico

