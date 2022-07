Proteggere la propria abitazione dagli incendi: i consigli dei vigili del fuoco di Palermo

Proteggere la propria abitazione dagli incendi di vegetazione. Se ne è parlato questa mattina nella caserma dei vigili del fuoco di Palermo. Un vademecum di regole per mettere in sicurezza la propria casa quando divampa un incendio.

In questi ultimi anni gli incendi di vegetazione, sempre più di frequente, coinvolgono, danneggiandole, abitazioni ed infrastrutture che si trovano a diretto contatto con le aree naturali, nonostante l’impegno profuso dalle forze di soccorso.

Alla presenza del prefetto di Palermo, il comandante dei vigili del fuoco del capoluogo indica la prima strada per cautelarsi dai roghi: ovvero prevenzione. Sette i punti principali che i vigili del fuoco indicano per mettere in sicurezza le proprie abitazioni. Ovvero vestirsi in modo adatto, chiudere tutto, conservare l’acqua, rimuovere il materiale combustibile, soffocare i principi d’incendio, spostare i veicoli, bagnare la casa.

“Serve comunque una grande prevenzione - dichiara il comandante dei vigili del fuoco Sergio Inzerillo - le difficoltà però più importanti sono quando gli incendi si sviluppano sotto il forte vento di scirocco. Questo decalogo di regole può sicuramente aiutare chi vive in zone rurali. Sono punti semplici ma al contempo importanti”.

