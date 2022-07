Ieri mattina i vigili del fuoco del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) regionale hanno lavorato per mettere in sicurezza un serbatoio da cui usciva Gpl, all’interno di un residence a Palermo. Sono andate avanti per ore le operazioni di svuotamento controllato del serbatoio con il bruciamento in torcia dei residui di Gpl e la successiva bonifica con il riempimento di acqua.

