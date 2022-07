Il bimbo di Palermo morto in Egitto, lo zio: "Mistero sulle cause, siamo segnati per sempre"

"Una tragedia che ci segnerà la mia famiglia per sempre". Parla lentamente e a bassa voce Roberto Manosperti, zio materno del piccolo Andrea Mirabile, il bambino di sei anni morto per cause ancora da chiarire a Sharm El Sheik, in Egitto, dove era in vacanza con i genitori.

Ancora in ospedale il padre di Andrea, Antonio Mirabile, 46 anni, che lavora all'Anas ed è ricoverato in terapia intensiva. Sta meglio invece la mamma Rosalia Manosperti, incinta di 4 mesi.

"Antonio sta meglio ma non appena gli viene tolta la mascherina non riesce a respirare autonomamente. Sulla morte di Andreuccio non sappiamo praticamente nulla. E non conosciamo neanche l'esito dell'autopsia che è stata effettuata in Egitto".

La Farnesina è a conoscenza del caso, così come il Consolato italiano e l'Ambasciata italiana in Egitto: tutti avrebbero assicurato che una volta migliorata la situazione e avuto il via libera dell'ospedale la famiglia verrà trasferita a Palermo a spese dello Stato.

