Momenti di paura oggi in mare a Trabia. Un gommone ha preso fuoco per cause ancora da appurare.

A bordo c'erano due persone che si sono tuffate prima che l'incendio avvolgesse il natante. Sul posto sono intervenute la motonave della capitaneria di porto di Termini Imerese e una motovedetta della capitaneria di porto di Porticello.

Una nuvola di fumo nero si è alzata in cielo a pochi metri dalla spiaggia davanti a tanti bagnanti.

